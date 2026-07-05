Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierte Fahrzeugführerin kommt von der Fahrbahn ab

Hildesheim (ots)

Bockenem (hue) - In Bockenem ist es in der Nacht zu Sonntag, den 05.07.2026 gegen 2:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Schlangenweg gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 35-jährige Autofahrerin abbiegen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Durch den Aufprall wurden die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst. Die Fahrerin verließ anschließend die Unfallstelle und ließ das beschädigte Fahrzeug zurück.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Fahrzeugführerin festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen stand sie offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der Frau beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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