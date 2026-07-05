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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hund beißt Jogger und verfolgt Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am Samstag, 04.07.2026, gegen 13.20 Uhr, kam es in der Sarstedter Innenstadt zu einem Beißvorfall. Ein 18-jähriger Sarstedter joggte von der Holztorstraße in den Brickelweg. Auf dem Parkplatz am Brickelweg spielte eine männliche Person mit einem schwarzen, ca. kniehohen Hund. Der Hund kam auf den Jogger zugelaufen, bellte und sprang ihn direkt an. Der Hundehalter kam dazu und konnte seinen Hund zunächst zurückhalten. Er erklärte, sein Hund sei erst ein Jahr alt und wolle nur spielen. Als sich der Jogger wieder in Bewegung setzte, griff ihn der Hund wieder an und biss ihn in den Oberschenkel. In diesem Moment passierte eine 43-jährige Sarstedterin mit ihrem Fahrrad den Ort, wodurch der Hund abgelenkt wurde und von dem Jogger abließ. Stattdessen verfolgte er nun die Fahrradfahrerin bis zur Innerstebrücke, wo er nun auch von ihr abließ. Auf dem Weg dorthin biss er aber in die Hose der 43-Jährigen, die dadurch beschädigt wurde, verletzt wurde die Fahrradfahrerin dabei nicht. Der 18-Jährige begab sich aufgrund seiner Verletzung in ärztliche Behandlung. Der Unbekannte entfernte sich dann mit seinem Hund in Richtung Innenstadt, ohne den Opfern seine Personalien zu hinterlassen. Gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Person des Hundehalters oder zum Hund machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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