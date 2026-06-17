Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260617 - 0764 Frankfurt - Berkersheim: Hakenkreuzschmiererei - Zeugenaufruf -
Frankfurt (ots)
(ki) Gestern Nachmittag wurden im Fahrstuhl der S-Bahn-Station Berkerhseim eine Vielzahl von Hakenkreuzschmierereien festgestellt. Eine Entfernung der Schmierereien wurde veranlasst. Es handelt sich bereits um den zweiten Vorfall innerhalb weniger Wochen.
Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Mithilfe: Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, so melden Sie sich unter der 069 755 54099 oder jeder anderen Polizeidienststelle.
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