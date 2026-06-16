Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260616 - 0762 Frankfurt-Flughafen: Unfall mit Verletzten

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Morgen (15. Juni 2026) ereignete sich am Flughafen ein Verkehrsunfall, infolgedessen vier Personen verletzt wurden.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich ein Linienbus gegen 09:35 Uhr im Bereich des Terminal 1 an der dortigen Bushaltestelle 21. Beim Anfahren beschleunigte der 30-jährige Busfahrer aus bislang ungeklärter Ursache stark, sodass der Linienbus zunächst frontal mit dem Heck eines vor ihm wartenden Busses kollidierte. Im weiteren Verlauf stieß der Bus frontal gegen eine auf der gegenüberliegenden Seite befindliche Mauer. An beiden Bussen und der Mauer entstand erheblicher Sachschaden.

Durch den Unfall wurden vier Personen verletzt, zwei davon wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

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