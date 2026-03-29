Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht im Rintelner Industriegebiet

Rinteln (ots)

(jp) Am Freitag, den 27.03.2026, ist es zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr im Rintelner Industriegebiet zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Hierbei wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz des Aldi Marktes durch einen bislang unbekannten PKW beschädigt. Anschließend hat sich der ebenfalls bislang unbekannte Fahrzeug-Führer unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle entfernt ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-96460 in Verbindung zu setzen.

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