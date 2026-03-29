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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rintelner Nordstadt

Rinteln (ots)

(jp) In der Nacht von Donnerstag, den 26.03.2026, auf Freitag, den 27.03.2026, ist es in der Rintelner Nordstadt zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich hierbei mittels Aufhebelns eines Fensters im Erdgeschoss Zugang zu dem Haus verschafft.

Zum Tatzeitpunkt sind die Hauseigentümer im Urlaub gewesen. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf hinweisen, dass Hauseigentümer Vorsorge treffen sollten, dass ihre Häuser nicht als leerstehend zu erkennen sind.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-96460 zu melden. Zum Thema "Einbruchschutz" bietet die Polizei Rinteln kostenlose Beratungsgespräche vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern in Rinteln und im Auetal an. Termine können telefonisch vereinbart werden. Auch im Internet finden Interessierte wertvolle Tipps zum Einbruchschutz. So zum Beispiel unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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