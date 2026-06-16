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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260616 - 0763 Frankfurt-Bundesstraße 43: Polizei stoppt betrunkenen Falschfahrer

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (16. Juni 2026) stoppte die Polizei einen Falschfahrer und nahm diesen anschließend fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine Streife gegen 00:35 Uhr die B43 / Mörfelder Landstraße stadteinwärts. Auf Höhe des Deutsche Bank Parks kam den Beamten ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen als "Falschfahrer" entgegen.

Nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion des Fahrers des Streifenwagens konnte ein Frontalzusammenstoß mit dem Falschfahrer verhindert und dieser schließlich einer Kontrolle unterzogen werden.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch beim 45-jährigen Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Bei dem 45-Jährigen wurde eine Blutentnahme im Polizeipräsidium durchgeführt und er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verstöße verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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