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Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Mofafahrerin nach Sturz unter Alkoholeinfluss verletzt

Lippe (ots)

Eine 65-jährige Mofafahrerin ist am Donnerstagabend, dem 19.06.2026, gegen 18:00 Uhr, in der Einmündung Askampstraße / Schuckenteichweg gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe. Gegen die 65-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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