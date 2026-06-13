POL-NOM: Körperverletzung
Northeim (ots)
Northeim, Bahnhofstraße, Freitag, 12.06.2026, 17:05 Uhr
Northeim (hot)
Aus ungeklärter Ursache schlug der 32-jährige Beschuldigte dem 24-jährigen Opfer mit der flachen Hand ins Gesicht. Sowohl das Opfer als auch ein Zeuge gaben an, den Beschuldigten nicht zu kennen und dass es keinen Grund für den Schlag gegeben habe. Bei der Sachverhaltsaufnahme ist der Beschuldigte stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,47 Promille. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde vorläufig in Polizeigewahrsam genommen.
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