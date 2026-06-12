Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei sucht zu zwei Verkehrsunfallfluchten Zeugen

Northeim (ots)

Zu zwei Verkehrsunfallfluchten bittet die Polizei Northeim Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich zu melden.

NORTHEIM (mil) -

37154 Northeim, Damaschkestraße, Mittwoch, 10.06.2026, 22.00 Uhr - Donnerstag, 11.06.2026, 08.00 Uhr

Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf bislang unbekannte Art und Weise den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 62-jährigen Mannes. Der schwarze Hyundai erlitt Beschädigungen am Kotflügel/Frontstoßfänger auf der Fahrerseite.

37191 Katlenburg, K414, Donnerstag, 11.06.2026, 16.00 Uhr

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit ihrem Pkw die K414 von Katlenburg in Richtung Suterode und hielt sich hierbei nicht an das Rechtsfahrgebot, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel des Ford Transit eines 36-jährigen Mannes kam. Die unbekannte Person setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

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