Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudheimer Straße, Donnerstag, 11.06.2026, 17.33 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind kam es am Donnerstagnachmittag in der Sudheimer Straße in Northeim.

Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Sudheimer Straße in Richtung Am Martinsgraben, als plötzlich ein 11-jähriges Kind auf die Fahrbahn lief. Es kam schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem rechten Außenspiegel des Pkw, wodurch das Kind auf die Fahrbahn stürzte. Das Kind wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

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