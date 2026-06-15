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Feuerwehr MTK: Nachwuchs der Hattersheimer Feuerwehren stellt Können unter Beweis: Erfolgreiche Abnahmen von Kinderflamme und Jugendflamme

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Hattersheim am Main (ots)

Gleich drei wichtige Meilensteine in der Nachwuchsarbeit standen in den vergangenen Tagen bei den Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main auf dem Programm. Von der Jugendflamme Stufe 1 über die Kinderflamme bis hin zur Jugendflamme Stufe 2 stellten insgesamt 64 Kinder und Jugendliche aus Hattersheim, Okriftel und Eddersheim ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihren Teamgeist unter Beweis.

15 Jugendliche bestehen die Jugendflamme Stufe 1

Den Auftakt machte am Donnerstagabend die Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 bei der Feuerwehr Eddersheim. 15 Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus Hattersheim, Okriftel und Eddersheim absolvierten erfolgreich die erste Stufe des Ausbildungsnachweises der Deutschen Jugendfeuerwehr.

An fünf Stationen mussten die Jugendlichen ihr Können in Theorie und Praxis zeigen. Auf dem Programm standen ein schriftlicher Test, das richtige Absetzen eines Notrufs, Knoten und Stiche, ein Löschangriff sowie ein Hindernisparcours.

Die Verleihung der Urkunden und Abzeichen erfolgte durch Bürgermeister Klaus Schindling und Stadtjugendfeuerwehrwartin Svenja Baum. Zu den Gratulanten gehörten außerdem Stadtbrandinspektor David Tisold, sein Stellvertreter Daniel Zepf, der Sprecher der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Andreas Weber sowie die Wehrführungen der drei Stadtteilfeuerwehren.

Kinderflamme für 40 Minifeuerwehrkinder

Am Samstag folgte an der Regenbogenschule in Hattersheim die Abnahme der Kinderflamme für die Mitglieder der Minifeuerwehren. Insgesamt 40 Kinder der Feuerlöwen, Löschdrachen und Löschzwerge legten erfolgreich die Kinderflamme der Stufen 1 bis 4 ab.

Je nach Altersstufe mussten die Kinder unterschiedliche Aufgaben bewältigen. Dazu gehörten unter anderem das Absetzen eines Notrufs, das Erkennen und Erklären von Feuerwehrgeräten, das sichere Anzünden und Löschen einer Kerze, Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie Wissen rund um die Aufgaben und Schutzkleidung der Feuerwehr. Verschiedene Teamspiele sorgten zusätzlich für Spaß und stärkten den Zusammenhalt.

Bei der anschließenden Siegerehrung überreichte Stadtminifeuerwehrwartin Melina Simon die Urkunden. Die Miniwarte verliehen anschließend die Kinderflammen-Abzeichen. Zahlreiche Eltern, Geschwister und Großeltern verfolgten die Ehrung des Feuerwehrnachwuchses.

Jugendflamme Stufe 2 in Mainz-Kastel

Parallel zur Kinderflamme stand für neun Mitglieder der Jugendfeuerwehren mit der Stufe 2 der Jugendflamme die nächste Herausforderung an. Sie nahmen auf der Bezirkssportanlage in Mainz-Kastel an der gemeinsamen Abnahme der Jugendflamme der Wiesbadener Jugendfeuerwehren teil.

Gemeinsam mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellten sie ihr Können unter Beweis. Die Anforderungen der zweiten Stufe gehen deutlich über die Grundlagen hinaus und umfassen unter anderem Kenntnisse der Ersten Hilfe, der Brenn- und Löschlehre, der Fahrzeug- und Gerätekunde, wasserführender Armaturen sowie Knoten und Stiche. Ergänzt werden die feuerwehrfachlichen Inhalte durch sportliche Disziplinen wie den 75-Meter-Lauf und Weitsprung.

Alle neun Jugendlichen meisterten die gestellten Aufgaben erfolgreich und konnten am Ende ihre Jugendflamme Stufe 2 in Empfang nehmen. Mit zwei Wertungsrichtern unterstützten die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main zudem die Durchführung der Veranstaltung.

Nachwuchsarbeit mit Perspektive

Die Kinderflamme und die Jugendflamme sind wichtige Bestandteile der Nachwuchsarbeit der Feuerwehr. Sie fördern altersgerecht feuerwehrtechnisches Wissen, praktische Fertigkeiten, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit und begleiten die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in die Einsatzabteilungen.

Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main gratulieren allen 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu ihren erfolgreichen Leistungen und bedanken sich bei den zahlreichen Betreuerinnen und Betreuern, Wertungsrichtern sowie Helferinnen und Helfern für ihr Engagement.

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