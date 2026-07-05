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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen am Seecamp Derneburg

Hildesheim (ots)

HOLLE / DERNEBURG (lud)

Am Nachmittag des 05. Juli 2026 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab 15:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 6 in Höhe des Seecamp Derneburg in 31188 Holle durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit.

Innerhalb von einer Stunde wurden insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 93 km/h bei erlaubten 70 km/h. Mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern wurden sensibilisierende Gespräche geführt, um auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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