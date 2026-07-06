Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneut Brand mehrerer Müllbehälter

Hildesheim (ots)

Sarstedt (kb) - Am Samstag, 6. Juli 2026, wurden der Feuerwehr gg. 02.17 Uhr der Brand mehrerer, nebeneinanderstehender, gelber Mülltonnen in der Schützenstraße gemeldet. Diese konnten durch die freiwillige Feuerwehr Sarstedt schnell gelöscht werden, wurden jedoch komplett zerstört. Gebäude oder Personen waren zu keiner Zeit in Ge-fahr. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Ob dieser Brand mit den vorherigen Bränden im Zusammen-hang steht, ist Teil der andauernden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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