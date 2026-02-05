PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Kinderhauser Apotheke - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach einem Einbruch von Mittwoch (04.02., 19:00 Uhr) auf Donnerstag (05.02., 00:55 Uhr) in eine Apotheke auf der Grevener Straße in Kinderhaus sucht die Polizei nach Zeugen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zur Apotheke, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

