Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am Dienstagabend, 07. Juli 2026, soll es gegen 19:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Thornburyplatz in 31167 Bockenem zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mindestens zwei bislang unbekannte Beschuldigte aus einer größeren Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden auf einen 41-jährigen Mann eingeschlagen haben. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen des Vorfalls aufgenommen.

Die beiden männlichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- zwischen 16 und 19 Jahre alt - etwa 160 cm groß - schwarze Haare - osteuropäischer Phänotyp - bekleidet mit schwarzen beziehungsweise weißen Jacken

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben können und bislang noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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