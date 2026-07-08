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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B6 in Hildesheim
Zwei Personen verstorben, drei weitere schwer verletzt

Hildesheim (ots)

(jer) - Am Dienstagabend, den 07.07.2026, kam es gegen 22:10 Uhr auf der B6 in Hildesheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich und drei weitere Personen schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 33 Jahre alter ukrainischer Fahrzeugführer mit einem Pkw Opel Astra die B6 aus Richtung Berliner Kreisel kommend in Richtung Steuerwalder Straße. In einer dortigen langgezogenen Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Fahrzeugführer wurde infolge des Unfalls im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein auf der Rückbank befindlicher Mitfahrer, ebenfalls ukrainischer Staatsangehörigkeit und 46 Jahre alt, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb ebenfalls am Unfallort.

Ein 41-jähriger ukrainischer Beifahrer sowie zwei weitere männliche ukrainische Mitfahrer auf der Rückbank im Alter von 15 und 16 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand besteht bei den Verletzten keine akute Lebensgefahr. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser nach Hildesheim und Hannover gebracht.

Der Unfallhergang wurde durch eine Zeugin beobachtet, die sich mit ihrem Fahrzeug hinter dem verunfallten Pkw befand.

Die B6 musste in Fahrtrichtung Steuerwalder Straße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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