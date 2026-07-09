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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich Mittwochmittag (08.07.2026) im Einmündungsbereich Peiner Landstraße/Güldenfeld ereignet haben soll und bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 44-jährige Fahrradfahrer gegen 12:40 Uhr auf dem Radweg der Peiner Landstraße in Richtung Drispenstedt unterwegs. Beim Passieren der Straße Güldenfeld soll er von einem größeren weißen Fahrzeug (evtl. ein Transporter) angefahren worden sein, an dessen Steuer mutmaßlich ein Mann gesessen habe und der aus dem Güldenfeld herausgefahren sei. Der 44-Jährige sei infolge der Kollision gestürzt. Er erlitt unter anderem Abschürfungen und Prellungen. Der unbekannte Verursacher soll sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Der verletzte Radfahrer wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt.

Eventuelle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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