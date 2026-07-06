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Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Flucht vor Polizei endet in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Am Sonntagmittag (05.07.2026), flüchtete ein 35-Jähriger vor der 
Polizei von Remscheid nach Wuppertal-Langerfeld.

Gegen kurz vor 14:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein VW 
Golf auf der Lenneper Straße in Fahrtrichtung Autobahnauffahrten auf.
Um den Fahrer zu kontrollieren, wurden ihm Anhaltesignale gegeben. 
Diese missachtete der Remscheider und flüchtete mit überhöhter 
Geschwindigkeit über die BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund. 

Auf der Autobahn fuhr der Mann unter anderem auf dem Standstreifen 
und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. An der Anschlussstelle 
Wuppertal-Langerfeld verließ er die Autobahn. An der Kreuzung 
Talstraße zur Dieselstraße missachtete er eine rote Ampel und fuhr 
anschließend auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants. Dort stoppte
der Remscheider seine Flucht. 

Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch 
aus dem Pkw wahr. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter 
dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Eine Blutprobe wurde
ihm entnommen. Ebenfalls ist der 35-Jährige nicht im Besitz einer 
gültigen Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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