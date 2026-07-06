Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Flucht vor Polizei endet in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Am Sonntagmittag (05.07.2026), flüchtete ein 35-Jähriger vor der Polizei von Remscheid nach Wuppertal-Langerfeld. Gegen kurz vor 14:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein VW Golf auf der Lenneper Straße in Fahrtrichtung Autobahnauffahrten auf. Um den Fahrer zu kontrollieren, wurden ihm Anhaltesignale gegeben. Diese missachtete der Remscheider und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund. Auf der Autobahn fuhr der Mann unter anderem auf dem Standstreifen und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. An der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld verließ er die Autobahn. An der Kreuzung Talstraße zur Dieselstraße missachtete er eine rote Ampel und fuhr anschließend auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants. Dort stoppte der Remscheider seine Flucht. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten Cannabisgeruch aus dem Pkw wahr. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Ebenfalls ist der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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