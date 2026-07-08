Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth - Am 26.06.2026, zwischen 16:00 Uhr und 17:20 Uhr, kam es im Freibad in Bad Salzdetfurth zu einer Körperverletzung. Im Bereich des dortigen Sprungturms gerieten ein 11-jähriger Bad Salzdetfurther und ein unbekannter Mann in Streit. Im Verlauf des Streits versetzte der Mann dem Kind einen Kopfstoß. Der Junge wurde hierdurch leicht am Kopf verletzt. Der Junge berichtete den Vorfall im nachhinein seiner Mutter. Er beschreibt den Mann als 40 bis 45 Jahre alt, sehr kurze Haare, Tattoo auf dem linken Oberarm (Motiv unbekannt),vermutlich osteuropäische Herkunft. Der Mann war mit einem geschätzt 4 Jahre alten Mädchen unterwegs. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden (Lö).

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