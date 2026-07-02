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POL-PPWP: E-Scooter-Kontrollwoche: Fast 100 E-Scooter in sechs Tagen kontrolliert

POL-PPWP: E-Scooter-Kontrollwoche: Fast 100 E-Scooter in sechs Tagen kontrolliert
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Kaiserslautern (ots)

Im Stadtgebiet haben in der vergangenen Woche verstärkte Kontrollen für E-Scooter stattgefunden. Hintergrund dafür war vor allem die Verkehrssicherheit. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten konnten während der Kontrollwoche in rund 40 Gesprächen über die Regeln für Fahrerinnen und Fahrer aufklären. In der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung (eKFV) (wir berichteten https://s.rlp.de/ZO7VWEy) sind diese festgeschrieben - damit alle sicher ankommen. Und das zeigte Wirkung: Obwohl in der Kontrollwoche deutlich weniger E-Scooter unterwegs waren als sonst - vermutlich wegen der heißen Temperaturen - konnten die Einsatzkräfte während der sechstägigen Aktion annähernd einhundert E-Scooter kontrollieren. Die Bilanz: In 21 Fällen gab es Beanstandungen zu verzeichen. Hinweise zur Nutzung von E-Scootern sowie Abbildungen der relevanten Verkehrszeichen finden Sie unter https://s.rlp.de/BabLz auf der Internetseite der Stadt Kaiserslautern.|kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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