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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittlungen nach Unfall mit Falschfahrer dauern an - Weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Hildesheim (ots)

BAB 7 - HOLLE - (jpm) Auf der A7 kam es in der Nacht zu Samstag, 04.07.2026, gegen 02:00 Uhr durch einen Falschfahrer zu einem folgenschweren Unfall.

Pressemeldung vom 04.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6307995

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern in diesem Zusammenhang weiter an.

Die 24-jährige Renault-Fahrerin aus Augsburg konnte das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Ihre 23-jährige Beifahrerin sowie der 37-jährige Unfallverursacher befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 37-Jährige seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol geführt hatte. Das Ergebnis einer Blutuntersuchung steht noch aus.

Die Strafverfolgungsbehörden suchen nach weiteren möglichen Geschädigten, die durch den 37-jährigen Falschfahrer auf der A7 zwischen dem Autobahnparkplatz Jägerturm und der Anschlussstelle Bockenem gefährdet worden sind.

Diese sowie eventuelle weitere Zeugen, die bislang noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Ruf-Nummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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