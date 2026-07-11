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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Holle

Hildesheim (ots)

Holle (hue) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 10.07.2026, im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 22:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Brandenburger Straße.

Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brandenburger Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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