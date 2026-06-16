Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Türkamera entlarvt Paketdiebe

Nicht mit einer Türkamera gerechnet haben zwei Tatverdächtige, die am Montagnachmittag im Erlenweg versucht haben, ein vor einer Haustür abgelegtes Paket zu stehlen. Durch den Alarm des Geräts wurde die Eigentümerin auf die Personen aufmerksam, verfolgte das Duo fußläufig und sprach die Männer auf den Diebstahl an. Daraufhin gaben die 36 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen das Paket zurück und entfernten sich zunächst in Richtung Innenstadt, konnten aber letztlich von Beamten der LEA-Wache anhand der vorliegenden Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Beide Männer gelangen nun wegen Diebstahls zur Anzeige.

Inneringen

Nach Verkehrsunfall verletzt

Schwer verletzt wurde eine 36-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend auf der L 415 bei Inneringen. Die Frau befuhr gegen 17.45 Uhr die Strecke vom Kreisverkehr kommend in Richtung Emerfeld, als ihr an der Einmündung der Lindenbergstraße ein 24-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt nahm. Dieser wollte, aus südlicher Richtung kommend, die L 415 in Richtung Ortsmitte Inneringen kreuzen. Durch die folgende Kollision stürzte die Zweiradlenkerin und verletzte sich so stark, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, der insgesamt auf rund 7.000 Euro geschätzt wird.

Bad Saulgau

Mit Motorroller mehrere Straftatbestände begangen

Mehrere Straftatbestände summieren sich in einer Anzeige gegen einen 18-Jährigen, der am Montagabend bei Neumühle von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau auf einem Motorroller kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, ist der Heranwachsende nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Beim Roller wurde festgestellt, dass an diesem ein veraltetes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war, welches nie für dieses Fahrzeug ausgegeben wurde. Somit bestand auch kein aktueller Versicherungsschutz. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 18-Jährige das Zweirad ohne Zustimmung des Eigentümers unbefugt in Gebrauch genommen hat. Somit ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs sowie der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs gegen den jungen Mann.

Bad Saulgau

In Betrieb eingebrochen

In einen Betrieb in der Schwarzachstraße hat ein unbekannter Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und brach auch im Inneren noch weitere Türen auf. Aus den Räumen entwendete der Unbekannte nach derzeitigem Stand dort vorgefundenes Bargeld. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt zu dem Einbruch und bittet Personen, denen im Tatortbereich in den zurückliegenden Tagen Verdächtiges aufgefallen ist oder die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Leicht verletzt nach Unfall mit Rasentraktor

Leichte Verletzungen hat sich ein 81-Jähriger bei einem Unfall mit einem Rasentraktor am Montagvormittag in Blochingen zugezogen. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge mähte der Mann das abschüssige Grundstück, als gegen 9 Uhr der Traktor umkippte und den Senior unter sich einklemmte. Er wurde durch die Feuerwehr befreit und mit eher leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der zunächst unklaren Situation war auch ein Notarzt mittels Rettungshubschrauber zum Einsatzort alarmiert worden.

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