Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

ELZE - (gat) Am 11.07.2026 ereignete sich in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 16 in 31008 Elze eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein ordnungsgemäß in einer Parkbox abgestellter weißer Skoda Fabia durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Es entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden. Die unfallverursachende Person fuhr einen schwarzen Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls, als auch der Verursacher selbst, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.

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