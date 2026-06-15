Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schaf von Regionalexpress überfahren

Lorch (ots)

Zu einer Kollision mit einem Schaf ist es am Freitagabend (12.06.2026) gegen 17:45 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Crailsheim gekommen.

Der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpress bemerkte auf Höhe Lorch das Schaf auf den Gleisen, weshalb er bei einer Geschwindigkeit von etwa 140km/h eine Schnellbremsung einleitete. Dennoch konnte er ein Überfahren des Tieres nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Regionalexpress nicht beschädigt. Die ca. 150 im Zug befindlichen Reisenden blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Aufgrund des Vorfalls war es notwendig, die betroffene Strecke für rund 80 Minuten zu sperren, weshalb es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kam. Aktuellen Erkenntnissen zufolge büxte das Schaf von einer Weide aus, welche sich unmittelbar an der Bahnstrecke befindet. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den 38 Jahre alten Schafshalter mit deutscher Staatsangehörigkeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

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