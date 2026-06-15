Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Reisender bewusstlos geschlagen

Stuttgart (ots)

Nachdem zwei Männer im Alter von 31 und 35 Jahren in der Nacht zum Sonntag (14.06.2026) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs in verbale Streitigkeiten mit zwei Unbekannten gerieten, wurde der 35-Jährige bewusstlos geschlagen.

Aktuellen Informationen zufolge kam es gegen 02:45 Uhr im Bereich des Treppenaufganges zur Lautenschlager Straße aus noch ungeklärten Gründen zu der verbalen Auseinandersetzung, welche im Anschluss in einer Rangelei endete. Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten dem 35-Jährigen mit der Faust gegen das Kinn geschlagen haben, sodass dieser wohl bewusstlos zu Boden ging. Anschließend versuchten die beiden Tatverdächtigen nach derzeitigem Kenntnisstand auch den 31-Jährigen zu attackieren, was jedoch von ihm abgewehrt werden konnte. Die mutmaßlichen Täter sollen im Anschluss an die Tat in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der 31-Jährige alarmierte daraufhin die Bundespolizei und leistete erste Hilfe bei seinem Freund. Die eingesetzten Bundespolizisten trafen vor Ort auf die geschädigten Reisenden mit deutscher Staatsangehörigkeit, wobei der 35-Jährige zwischenzeitlich wieder bei Bewusstsein war, jedoch stark im Gesicht blutete. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um ca. 20-25 Jahre alte Männer mit schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Während ein Tatverdächtiger wohl komplett schwarz gekleidet war und eine Lederjacke trug, soll sein Komplize ein helles T-Shirt und eine schwarze Hose getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.suttgart.oea@polizie.bund.de zu melden.

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