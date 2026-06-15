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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zu laute Musik - Reisender wird ins Gesicht geschlagen

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 48-jährigen Fahrgastes ist es in der Nacht zum Samstag (13.06.2026) gegen 02:05 Uhr in einem Metropolexpress aus Richtung Tübingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der 48-Jährige kurz vor dem Halt in Stuttgart einen 20 Jahre alten Mann auf seine zu laute Musik an. Daraufhin soll der 20-jährige ukrainische Staatsangehörige sein Gegenüber unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei erlitt der 48-jährige deutsche Staatsangehörige, der zur Tatzeit eine Brille trug, eine Verletzung oberhalb des Auges. Am Hauptbahnhof Stuttgart flüchtete der 20-Jährige zunächst, wurde jedoch von Mitarbeitern der DB Sicherheit bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei festgehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eingeleitet. Der verletzte Reisende wurde zur medizinischen Versorgung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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