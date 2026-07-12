Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisiert mit Krankenfahrstuhl im öffentlichen Straßenverkehr!

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (bla):

Am 12.07.26, um 13 Uhr fällt aufmerksamen Mitbürgern aus Bodenburg am Ortseingang aus Bad Salzdetfurth kommend, eine, auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg liegende männliche Person auf. Neben der Person befindet sich ein Krankenfahrstuhl. Die Person wird durch die Polizei aus Bad Salzdetfurth aufgesucht und kontrolliert. Bei dieser Kontrolle wird Atemalkohol festgestellt. Zudem ergibt sich während der Identitätsfeststellung, dass die Person mit dem besagten Fahrzeug auch gefahren sei, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wird. Dieser ergibt einen Wert von 3,51 Promille in der Atemluft. Gegen den Mann aus dem Landkreis Alfeld wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im öffentlichen Straßenverkehr eröffnet. Hier ergibt sich zudem, dass auch Cannabis vor einigen Tagen konsumiert worden sei. Blutentnahmen zur Feststellung des Blutalkohols und der Feststellung der möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung werden veranlasst. Die Person wird anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen mit der Untersagung der Weiterfahrt jeglicher Kraftfahrzeuge entlassen.

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