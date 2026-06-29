Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rotlicht missachtet

Am Sonntag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Göppingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 18.10 Uhr befuhr eine 68-jährige mit ihrem VW innerorts die Heininger Straße. An einer Kreuzung bog sich bei Grün nach links in die Eythstraße ab. Dabei kam ihr ein 29-jähriger mit einem Motorrad entgegen. Der achtete nicht auf die rote Ampel und prallte mit seiner Ducati in die Beifahrerseite des VW. Der Biker kam mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 29-Jährige mutmaßlich zu schnell fuhr, Alkohol getrunken hatte und nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Sachschaden wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge.

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