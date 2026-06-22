Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebe beschädigen Automaten

Einen Verkaufsautomaten in der Laizer Straße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag erheblich beschädigt. Das Duo, das bei der Tat von einer Kamera aufgezeichnet wurde, schlug und trat auf die Scheibe ein, bis diese zu Bruch ging. Aus dem Innern des Automaten entwendeten die Täter schließlich Waren im Wert von rund 250 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu den beiden jugendlichen Tätern aufgenommen.

Sigmaringen

Mit knapp drei Promille und Drogen am Steuer

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 34-Jährigen zu, den die Polizei am Samstagabend am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Die Polizisten waren gerufen worden, weil der 34-Jährige mit seiner Lebensgefährtin in einen handgreiflichen Streit geraten war. Noch vor Eintreffen der Beamten nahm der 34-Jährige das Mobiltelefon sowie mehrere Schlüssel der Frau an sich und fuhr mit deren Auto weg. Im Rahmen einer Fahndung konnte eine Polizeistreife den 34-Jährigen im Stadtgebiet in dem Wagen lokalisieren und stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur knapp drei Promille pustete, sondern offenbar auch Drogen konsumiert hatte. Zudem ist der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Stetten am kalten Markt

Ohne Helm und mit abgelaufenem Kennzeichen unterwegs - Fahrer alkoholisiert

Weil er ohne Helm und mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen auf seinem Mofa unterwegs war, hat eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagabend einen 23-Jährigen gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei einem Vortest pustete der 23-Jährige über 1,1 Promille, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Stetten am kalten Markt

Streit eskaliert

Mit leichten Verletzungen ist ein 49-Jähriger am Samstagabend nach einem handgreiflichen Streit mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich der 49-Jährige bei einer Veranstaltung auf dem Verkehrsübungsplatz in der Hardtstraße zwei 19-jährigen Frauen gegenüber aufdringlich verhalten und diese auch unsittlich berührt haben. Ein 36-Jähriger sprach den Alkoholisierten in der Folge auf sein Verhalten an, woraufhin sich ein Streitgespräch entwickelte. Der 49-Jährige warf daraufhin eine Bierflasche gegen das Fahrzeug des 36-Jährigen, das dabei leicht beschädigt wurde. Bei dem nun folgenden Gerangel zwischen den beiden Männern gingen beide zu Boden und schlugen aufeinander ein, bis ein Zeuge die Streithähne trennte. Der Jüngere blieb dabei unverletzt. Beide Männer müssen nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung rechnen, der 49-Jährige muss sich zudem wegen sexueller Belästigung strafrechtlich verantworten.

Bad Saulgau

Einbrecher leistet Widerstand gegen Polizei

Auf frischer Tat haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am frühen Sonntagmorgen einen 44-jährigen Einbrecher festgenommen, der bei seiner Tat Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro verursacht hat. Die Alarmanlage einer Tankstelle in der Sießener Straße hatte kurz vor 5 Uhr ausgelöst, nachdem der 44-Jährige die Glasschiebetüre gewaltsam eingetreten sowie eine weitere Türe im Gebäudeinnern zerstört hatte. Im weiteren Verlauf durchwühlte der Tatverdächtige offenbar die Geschäftsräume und beschädigte einige Gegenstände. Beim Verlassen der Tankstelle lief er den Polizisten geradezu in die Arme. Gegen die vorläufige Festnahme wehrte sich der 44-Jährige vehement und beleidigte dabei eine Polizeibeamtin. Aufgrund seines hochgradig aggressiven Zustands musste der 44-Jährige den restlichen Tag in einer Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er wird nun wegen des Einbruchs sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mengen

18-Jährige ohne Führerschein hinterm Steuer

Noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war eine 18-Jährige, die am späten Sonntagnachmittag in einem Waldgebiet im Bereich Galgenbühl mit einem Pkw Fahrübungen machte. Spaziergänger hatten die Polizei informiert, weil die junge Frau mehrfach die Waldwege abfuhr und dabei so schnell gewesen sein soll, dass der Wagen ins Schlingern geriet. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau konnten das Fahrzeug schließlich kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die 18-Jährige derzeit die Fahrerlaubnis erwirbt und ein 52-Jähriger ihr seinen Wagen zum Fahren überlassen hatte. Sowohl die 18-Jährige als auch der Fahrzeughalter werden nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen müssen.

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