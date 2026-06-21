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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Deggenhausertal

Rollerfahrerin nach riskantem Überholmanöver gestürzt - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 63-jährige Rollerfahrerin gemeinsam mit weiteren Zeugen die L204 in Fahrtrichtung Untersiggingen. Zwischen Mennwangen und Untersiggingen wurde die Frau in einer Linkskurve von einem orange-schwarzen Motorrad überholt. Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte das Überholmanöver mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie zu geringem Seitenabstand. Infolge dessen verlor die 63-Jährige die Kontrolle über ihren Roller und stürzte. Sie erlitt Verletzungen an der Schulter. Zudem besteht der Verdacht auf eine Schlüsselbeinfraktur. Nach der Erstversorgung wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des orange-schwarzen Motorrads setzte seine Fahrt fort. Bislang liegen weder Kennzeichen noch eine Personenbeschreibung des Verursachers vor. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Motorrad oder dessen Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551 8040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marius Deutelmoser
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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