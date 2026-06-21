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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Unfallflucht auf Penny-Parkplatz - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 11:50 Uhr stellte eine 43-jährige Frau ihren Pkw, einen MG4 der Marke Saic, auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Moosheimer Straße in Bad Saulgau ab. Als sie etwa 15 Minuten später zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Am beschädigten Fahrzeug konnten rote Lackantragungen festgestellt werden, die darauf hindeuten, dass der Schaden durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursacht wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581 4820 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marius Deutelmoser
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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