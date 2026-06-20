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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Pedelecfahrer wird schwer verletzt

Am Freitagabend gegen 23:06 Uhr übersah ein 24-jähriger Pedelecfahrer einen Ford Fiesta, als er verbotswidrig die Hilzerstraße befuhr und anschließend nach links in die Wiestorstraße einbog. Bei der anschließenden Kollision mit dem Fiesta zog sich der Pedelecfahrer schwere Kopfverletzungen zu und wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Des Weitern ergab sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht, dass der Pedelecfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der 37-jährige Fiestafahrer blieb bei der Kollision unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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