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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rollerfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - Verursacher fährt weiter

Am Samstag gegen 21:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer die K7982 in Fahrtrichtung Kemmerlang. Kurz nach Oberhofen kam ihm in einer Rechtskurve ein bislang unbekannter weißer Pkw-Kombi entgegen, der nach bisherigen Erkenntnissen die Kurve schnitt und auf die Fahrspur des Rollerfahrers geriet. Der 18-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Nachdem der 18-Jährige den Vorfall bei dem Polizeirevier Ravensburg zur Anzeige brachte, begab dieser sich im Beisein der Eltern in ein Krankenhaus. An dem Motorroller entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den weißen Pkw-Kombi oder dessen Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751 803 3333 zu melden.

Leutkirch

Fahrzeugführer nach Trunkenheitsfahrt festgestellt

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Bereich Leutkirch eine offenbar stark alkoholisierte Person mit einem Pkw losgefahren sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Überprüfungen stellten die eingesetzten Beamten an der Halteranschrift eine frische Öl- beziehungsweise Betriebsstoffspur im Bereich der Grundstückseinfahrt fest. Sowohl der mutmaßliche Fahrzeugführer als auch das betreffende Fahrzeug konnten anschließend festgestellt werden. Aufgrund der Personenbeschreibung sowie der weiteren vorgefundenen Umstände ergaben sich eindeutige Hinweise darauf, dass die angetroffene Person den Pkw geführt hatte. Die Person wirkte erheblich alkoholisiert. Gegenüber den Polizeibeamten zeigte sie sich unkooperativ. Am Fahrzeug wurden frische Unfallschäden festgestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass es unmittelbar vor dem Grundstück zu einer Kollision mit einem dortigen Zaun gekommen war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Mit der Person wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marius Deutelmoser
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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