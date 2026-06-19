Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierte Autofahrerin fährt Schlangenlinien

In Schlangenlinien war eine 33-Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagabend auf der B 30 unterwegs. Beamte des Polizeireviers Ravensburg stoppten die Fahrerin nach einem Zeugenhinweis und führten mit ihr einen Alkoholvortest durch, der weit über drei Promille anzeigte. Die Fahrerin musste in der Folge eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen und sieht sich nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegenüber. Den Führerschein der 33-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten noch an Ort und Stelle.

Baindt

Widerstand gegen Polizeibeamte

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 29-Jährigen nach einer Personenkontrolle. Anwohner hatten in der Nacht auf Freitag wegen einer vermeintlichen Schlägerei in der Iltisstraße die Polizei verständigt. Als die Einsatzkräfte den 29-Jährigen kontrollierten, zeigte sich dieser höchst aggressiv, missachtete die Anweisungen der Beamten, beleidigte diese und leistete bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Ein Beamter zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Der 29-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Amtzell

Drogentest positiv auf Cannabis

Mit der Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus endete für einen 26-Jährigen am Donnerstagabend eine Verkehrskontrolle. Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu hatte den Autofahrer gestoppt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 26-Jährige Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte und ein Drogenvortest bei ihm auf Cannabis anschlug, ordneten die Beamten die Blutentnahme an. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, kommt auf den Fahrer eine Anzeige an die Bußgeld- und Führerscheinstelle zu. Seinen Wagen musste der 26-Jährige stehen lassen.

Wolfegg / Molpertshaus

Polizei sucht nach Auseinandersetzung auf Elfmeterturnier Zeugen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten eines Elfmeterturniers am Sonntag, den 24. Mai, ermittelt der Polizeiposten Vogt und sucht Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gipfelten gegenseitige verbale Provokationen auf dem Sportplatz zunächst in einem unübersichtlichen Gerangel. Im Zuge der Auseinandersetzung bekam ein Beteiligter offensichtlich mehrere Schläge ins Gesicht verpasst und soll am Boden liegend weiter geschlagen und getreten worden sein. Der 25-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit laufen die Ermittlungen zum Ablauf des handfesten Disputs und den Handlungen der einzelnen Beteiligten, darunter zumindest ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger. Personen, die weitere Hinweise zum Hergang und den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 auf dem Polizeiposten Vogt zu melden. Von Interesse für die Ermittler sind insbesondere Foto- und Videoaufnahmen.

Wangen im Allgäu / A96

Fahrzeugbrand auf Autobahn

Wegen eines Fahrzeugbrands musste am Donnerstagabend gegen 17 Uhr die A 96 auf Höhe der oberen Argentalbrücke in Fahrtrichtung Lindau für etwa zwei Stunden teils voll gesperrt werden. Der Pkw brannte vollständig aus, die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Neben dem Schaden am Pkw, der bislang noch nicht beziffert werden kann, dürfte der Sachschaden an der Fahrbahn rund 15.000 Euro betragen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt am Pkw Ursache für das Feuer gewesen sein. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Wangen im Allgäu

Alkoholisiert gefahren

Den Alkoholgrenzwert von 0,5 Promille hat ein 57-jähriger Transporter-Fahrer überschritten, der am Donnerstagabend von einer Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Der Fahrer musste nach einem Alkoholvortest auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen, der die Überschreitung des Grenzwerts von 0,5 Promille bestätigte. Auf den 57-Jährigen kommen nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot zu.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Sachschaden von schätzungsweise über 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Friedrich-Ebert-Straße verursacht. Der Unbekannte touchierte zwischen 8 Uhr und 11 Uhr im Bereich einer E-Ladesäule einen geparkten Ford und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat den Unfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Ersten Spuren zufolge dürfte das Fahrzeug des Verursachers blau lackiert sein. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

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