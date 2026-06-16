Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung

Neuenburg am Rhein (ots)

Die Bundespolizei nahm einen durch Italien mit europäischem Haftbefehl gesuchten 28-Jährigen an der französischen Grenze fest.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Freitagmittag (12.06.2026) am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des in Rumänien wohnhaften Mannes ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS), zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Die italienischen Behörden werfen dem Mann vor, bei einem Tresoraufbruch ca. 115.000 Euro erbeutet zu haben. Die Bundespolizei nahm den Mann vorläufig fest und lieferte ihn nach der Vorführung bei einem Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt ein. Dort sitzt der Mann bis zur Entscheidung über seine Auslieferung ein.

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