POL-HI: Unbekannte brechen diverse Autos in Hildesheim auf
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM - (jpm) Autoaufbrecher haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (10.07./11.07.2026) gewaltsam Zugang in die Innenräume zahlreicher Fahrzeuge in der Herbert-Quandt-Straße sowie in der Friedrich-Lekve-Straße verschafft und daraus zum Teil Gegenstände gestohlen.
Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurden in den beiden Straßen insgesamt 16 Autos verschiedener Hersteller von den Tätern angegangen.
Der Tatzeitraum in der Herbert-Quandt-Straße liegt zwischen 22:30 Uhr und 05:50 Uhr. In der Friedrich-Lekve-Straße haben die Täter offenbar zwischen 22:00 und 05:20 Uhr zugeschlagen.
Darüber hinaus wurde am Samstag ein weiterer Autoaufbruch im Bereich einer Sport- und Freizeitanlage im Lerchenkamp gemeldet. Der Tatzeitraum hier liegt zwischen 14:00 Uhr am Freitag und 15:50 Uhr am Samstag.
Zumindest zwischen den Aufbrüchen in der Herbert-Quandt-Straße und der Friedrich-Lekve-Straße erscheint ein Zusammenhang wahrscheinlich.
Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann momentan nicht beziffert werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.
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