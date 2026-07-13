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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte brechen diverse Autos in Hildesheim auf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Autoaufbrecher haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (10.07./11.07.2026) gewaltsam Zugang in die Innenräume zahlreicher Fahrzeuge in der Herbert-Quandt-Straße sowie in der Friedrich-Lekve-Straße verschafft und daraus zum Teil Gegenstände gestohlen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurden in den beiden Straßen insgesamt 16 Autos verschiedener Hersteller von den Tätern angegangen.

Der Tatzeitraum in der Herbert-Quandt-Straße liegt zwischen 22:30 Uhr und 05:50 Uhr. In der Friedrich-Lekve-Straße haben die Täter offenbar zwischen 22:00 und 05:20 Uhr zugeschlagen.

Darüber hinaus wurde am Samstag ein weiterer Autoaufbruch im Bereich einer Sport- und Freizeitanlage im Lerchenkamp gemeldet. Der Tatzeitraum hier liegt zwischen 14:00 Uhr am Freitag und 15:50 Uhr am Samstag.

Zumindest zwischen den Aufbrüchen in der Herbert-Quandt-Straße und der Friedrich-Lekve-Straße erscheint ein Zusammenhang wahrscheinlich.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann momentan nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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