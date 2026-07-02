Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 13-Jähriger verletzt Mitarbeiterin bei Diebstahl

Erfurt (ots)

Beim Versuch, einen 13-jährigen Ladendieb aufzuhalten, ist Mittwochnachmittag (01.07.2026) eine Mitarbeiterin eines Geschäfts im Erfurter Wustrower Weg leicht verletzt worden. Der Junge hatte gegen 17:20 Uhr acht Dosen Sekt im Wert von etwa acht Euro in seinem Rucksack verstaut und wollte den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Als die 29-Jährige ihn ansprach und festhielt, versuchte er sich loszureißen. Dabei verletzte er die Frau im Gesicht. Hinzugerufene Polizisten stellte das Diebesgut sicher und übergaben den 13-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern. (DS)

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