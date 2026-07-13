Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Hoheneggelsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (lud)

Am 13.07.2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines örtlichen Discounters in der Hauptstraße in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten VW Multivan des Geschädigten zusammen. An dem VW Multivan entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell