Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Fahrradkorb

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 71-jährige Fahrradfahrerin soll am Samstagmittag (11.07.2026) in Hildesheim Geschädigte eines Diebstahls geworden sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 11:50 Uhr von der Windmühlenstraße in Richtung der über die Straße Am Kreuzfeld führenden Brücke unterwegs, als ihr zwei Männer entgegengekommen seien. Beim Vorbeifahren an ihnen sollen die Unbekannten den Rucksack der Frau aus ihrem hinter dem Sattel befindlichen Fahrradkorb entwendet haben. Nach Bemerken des Diebstahls habe die Geschädigte die Männer angesprochen. Beide seien im weiteren Verlauf unter Zurücklassen des Diebesguts nacheinander über die Windmühlenstraße geflohen. Zwei Zeugen sollen sie noch vergeblich verfolgt haben.

Die Flüchtigen sollen beide etwa 20 bis 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein sowie dunkle Haare haben. Während einer eine Kurzhaarfrisur habe, soll der zweite Täter lange Haare haben, die zu einem Dutt zusammengebunden gewesen seien.

Mögliche Hinweise zu den Beschuldigten werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 erbeten.

Tipp Ihrer Polizei:

Ungesicherte Taschen oder Rucksäcke in Fahrradkörben stellen für Diebe eine günstige Gelegenheit dar, sich dieser Gegenstände zu bemächtigen. Daher sollten diese, insbesondere wenn sie hinten transportiert werden, unbedingt in geeigneter Weise gegen unbefugte Wegnahme gesichert werden.

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