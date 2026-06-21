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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Zeit von Donnerstag (18.06.2026), 19.00 Uhr bis Freitag (19.06.2026), 08.00 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter ein Kleinkraftrad aus der Oskar-von-Miller-Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls eines Kraftrades im besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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