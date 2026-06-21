Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl
Augsburg (ots)
Göggingen - In der Zeit von Donnerstag (18.06.2026), 19.00 Uhr bis Freitag (19.06.2026), 08.00 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter ein Kleinkraftrad aus der Oskar-von-Miller-Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls eines Kraftrades im besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, zu melden.
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