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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus und versuchen Seniorin hereinzulegen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mutmaßliche Trickdiebe, die sich als angebliche Handwerker ausgaben, sollen sich am Montag (13.07.2026) gegen 15:30 Uhr unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer Seniorin am Alten Markt verschafft haben.

Anschließend sollen sie die Frau abgelenkt haben. Als die Bewohnerin zunehmend misstrauischer geworden sei, hätten die Unbekannten die Wohnung wieder verlassen. Gestohlen wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand nichts.

Beide Männer sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, dunkle Haare haben und von normaler Statur sein. Zumindest einer soll einen Schnurrbart haben. Ihre Oberbekleidung wurde als grau-schwarz beschrieben.

Eventuelle Zeugen, denen die Männer aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise zu ihnen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 auf der Wache in der Schützenwiese zu melden.

Die Polizei warnt wiederholt davor, fremde Personen ins Haus oder die Wohnung zu lassen, die unaufgefordert an der Tür erscheinen. Oft handelt es sich dabei um Straftäter, die es auf das Hab und Gut der Bewohner abgesehen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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