Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Vermisste Person wieder aufgefunden

Aalen (ots)

Der Vermisste 34-Jährige wurde am 25.06.2026 gegen 08:45 Uhr im Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd wohlbehalten durch die Polizei aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen, die Medien werden darum gebeten, die Bilder nicht weiter zu verwenden und bereits veröffentlichte Bilder zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung

Ursprungsmeldung vom 24.06.2026:

Seit Montag, den 22.06.2026, wird ein 34-jähriger Mann aus Lorch vermisst. Der Vermisste entfernte sich am 22.06.2026 von seiner Arbeitsstätte in Schwäbisch Gmünd in der Nepperbergstraße und wurde seither nicht mehr gesehen. Der 34-Jährige hat eine kognitive Beeinträchtigung, weshalb nicht auszuschließen ist, dass er sich bei den aktuell herrschenden Temperaturen in einer medizinischen Notlage befindet. Die Polizei hat die Suchmaßnahmen nach dem 34-Jährigen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell