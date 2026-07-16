POL-HI: Unbekannte entwenden Autoräder an geparktem Pkw
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM - (jpm) Für die Eigentümer eines Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Dornierstraße stand, gab es am frühen Mittwochmorgen (15.07.2026) eine böse Überraschung.
Unbekannte haben vorliegenden Erkenntnissen zufolge zwischen Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:45 Uhr, alle vier Räder des Fahrzeugs entwendet und das Auto auf Steinen aufgebockt. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eventuelle Hinweise werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell