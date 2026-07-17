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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person im Bereich Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (be) Am Freitag, gg. 03:45 Uhr kam es auf der L482 zwischen den Ortschaften Petze und Segeste zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

Der 43jährige Unfallbeteiligte aus Northeim befuhr mit seinem Pkw die L482 aus Petze kommend in Richtung Segeste, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren Metern Fahrt über den Grünstreifen kollidierte der Pkw mit einem Baum. Im Anschluss überschlug sich der Pkw und kam totalbeschädigt im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der betroffene Baum sowie ein Leitpfosten beschädigt. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Untere Wasserbehörde Informiert.

Für die Dauer der qualifizierten Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die L482 in diesem Bereich voll gesperrt werden.

Der entstandene Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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