Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vergessenes Mobiltelefon und verlorenes Stofftier lösen Einsätze der Autobahnpolizei aus

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Hildesheim (ots)

BAB 7 / Bad Salzdetfurth - (gle) - Am Samstag, den 18.07.2026 kam es zu zwei Einsätzen, da in einem Fall ein Mobiltelefon vergessen und in einem weiteren Fall ein Stofftier verloren wurde.

Um 06:32 Uhr erhielten die Beamten der Autobahnpolizei Hildesheim und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes aus Schellerten den ersten Einsatz. Eine Person hat ein Smartphone (vermutlich nach einer Pause auf der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde / Ost) auf einem Fahrzeug abgelegt und ist anschließend auf die BAB 7 in Richtung Hannover gefahren. Kurz hinter dem Beschleunigungsstreifen stürzte das Smartphone von dem Fahrzeug. Hierdurch wurde von dem Gerät automatisch ein Notruf an die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Hildesheim sowie die Polizeileitstelle abgesetzt. Da kein Sprechkontakt hergestellt werden konnte, machten sich sofort Rettungskräfte aus Schellerten und Beamte der Autobahnpolizei auf den Weg zu dem übermittelten Einsatzort. Hier konnte jedoch nur das zerstörte Smartphone aufgefunden werden, sodass der Einsatz schnell beendet werden konnte.

Gegen 18:35 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei mitgeteilt, dass in der Gegenrichtung, zwischen der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde / West und der Anschlussstelle Derneburg ein Gegenstand liegen würde. Die Beamten machten sich auch hier auf den Weg und konnten ein Stofftier von der Autobahn einsammeln.

Im ersten Fall konnte der Anschlussinhaber und Eigentümer des Smartphons ermittelt werden und wird postalisch informiert. In dem zweiten Fall sucht das Stofftier noch nach seiner Besitzerin / seinem Besitzer.

Die Autobahnpolizei rät in diesem Zusammenhang grundsätzlich davon ab, Gegenstände auf Fahrzeugen abzulegen. Diese können dort schnell vergessen und nach Fahrtantritt verloren werden. Insbesondere auf Autobahnen lösen verlorene Gegenstände täglich Einsätze wegen Gefahrenstellen oder sogar Verkehrsunfällen aus.

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