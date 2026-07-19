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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Kupferdiebstahl aus ehemaligem Seniorenheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos) - In der Zeit vom 13.07. bis zum 19.07.2026 kam es in der Harlessemstraße zu einem Einbruch in das Gebäude eines ehemaligen Seniorenheims. Die Diebe brachen durch eine Kellerfenster in das Gebäude ein und entwendeten aus dem Keller etwa 280m Kupferrohr. Die Höhe des entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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