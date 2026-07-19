POL-HI: Hildesheim - Kupferdiebstahl aus ehemaligem Seniorenheim
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM (vos) - In der Zeit vom 13.07. bis zum 19.07.2026 kam es in der Harlessemstraße zu einem Einbruch in das Gebäude eines ehemaligen Seniorenheims. Die Diebe brachen durch eine Kellerfenster in das Gebäude ein und entwendeten aus dem Keller etwa 280m Kupferrohr. Die Höhe des entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.
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