Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Mercedes Sprinter - Polizei Hildesheim sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (Üb) Zwischen dem 13.07.2026, 11:00 Uhr und dem 19.07.2026, 20:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz im Bereich der Goslarschen Straße in Hildesheim ein weißer Mercedes Sprinter entwendet.

Der Parkplatz ist sowohl über die Kampstraße als auch über die Galgenbergstraße erreichbar. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug am Morgen des 13.07.2026 gegen 11:00 Uhr dort abgestellt. Am 19.07.2026 gegen 20:30 Uhr bei seiner Rückkehr stellte er den Diebstahl fest.

Bei dem zwölf Jahre alten Sprinter handelt es sich um ein auffällig umgebautes Fahrzeug. An beiden hinteren Fahrzeugseiten befinden sich sogenannte Kabinenverbreiterungen. An der rechten Hecktür ist ein schwarzes Gestänge angebracht, das zum Aufhängen bzw. zum Befestigen von Gegenständen dient. Zudem ist in das Türglas der rechten Hecktür ein kleines Belüftungsfenster eingelassen. Die rechte seitliche Schiebetür verfügt über ein zusätzliches Scharnierschloss. Auf dem gesamten Fahrzeugdach ist eine Photovoltaikanlage montiert.

Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf etwa 25.000 bis 28.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell