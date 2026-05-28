Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dixie-Klo brennt auf IB-Parkplatz: Polizei sucht Zeugen und Geschädigten

Pirmasens (ots)

Bereits am Sonntag (17.05.2026) brannte auf dem IB-Parkplatz eine mobile Toilettenanlage vollständig ab. Beim Eintreffen der Polizeistreife gegen 23 Uhr war die Feuerwehr bereits vor Ort und löschte die brennende DIXI-Toilette. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wird von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Feuer ausgegangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet den Eigentümer der Toilettenanlage sich bei der Polizei zu melden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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